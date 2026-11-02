19% от домакинствата в България не могат да отопляват домовете си

Близо една пета от домакинствата в България не могат да отопляват домовете си

Световната банка отчита неравномерно намаляване на бедността, висок риск от социално изключване сред ромското население и децата и сериозни регионални различия

Около 19% от домакинствата в България нямат възможност да отопляват домовете си — дял, който остава висок според европейските стандарти. Това съобщи старшият икономист в Световната банка Моника Робайо-Абрил при представянето на изводите и предложенията за реформи от оценката на бедността и равнопоставеността в България.

Докладът „Зелено и приобщаващо бъдеще: създаване на възможности в рамките на зеления преход“ разглежда напредъка в намаляването на бедността, но посочва, че той е неравномерен между регионите и различните групи от населението, информира БТА.

По данни, представени от Робайо-Абрил, 73% от ромското население е в риск от бедност и социално изключване, а 94% от тези домакинства са с ниско образователно ниво. Икономическият растеж не достига равномерно до различните групи, а подоходната бедност в България е най-високата в Европейския съюз.

В риск са повече от една четвърт от децата

27% от децата в България са изложени на риск от бедност и социално изключване — едно от най-високите равнища в ЕС. Целта е до 2030 г. този дял да бъде намален до 12,7%, което според експерта изисква сериозни усилия.

Висок е и рискът сред самотните възрастни хора — 39,7%. Регионалните различия също остават значителни. В Северозападния и Централния северен регион около 20% от населението е в риск от бедност, а 20 общини са с 50% бедност, посочи Робайо-Абрил.

Бедността се предава между поколенията

Докладът предупреждава, че децата, родени в бедни семейства, трудно успяват да избегнат бедността по-късно в живота. Неравенствата започват още в ранното детство: 21% от децата под 3 години не посещават детска градина.

Това може да ограничава и участието на жените на пазара на труда, когато грижата за децата остава тяхна отговорност.

Според представените данни качеството на образованието се влошава, а в селските райони делът на хората с висше образование е нисък. Едва 13% от работната сила там има висше образование — значително под средното за ЕС.

Човешкият капитал остава сериозен проблем

Според доклада човешкият капитал в България показва най-ниските резултати в Европа. Дете, родено в страната днес, се очаква да достигне 69% от реалния си продуктивен потенциал, като основният проблем е свързан с образованието.

Демографският спад също засяга неравномерно страната. Най-бедните региони губят население в трудоспособна възраст, което намалява работната сила и данъчните приходи.