От 6 до 25 октомври 2026 г. емблематичната изложбена Зала „2019“ в Пловдив ще стане домакин на мащабната самостоятелна изложба „Между светлината и сянката“ на един от най-уважаваните и разпознаваеми съвременни български автори – Васил Стоев. Експозицията предлага вълнуващ прочит на вечната борба и хармония между двата полюса в изкуството, материализирани чрез неговия зрял и дълбок визуален език.

Изложбата има специфична концептуална структура, която умело използва пространството на галерията на две нива, за да разведе зрителя през различните творчески състояния на художника.

Художникът Васил Стоев бе удостоен с Наградата на кмета за 2025 г.

На първия етаж са експонирани най-новите живописни платна на Васил Стоев. В тях авторът остава верен на своя характерен стил – експресивен колорит, монументално усещане за форма и майсторско пластично изграждане на пространството. Светлината в тези творби извира от самите цветови пластове, докато сенките структурират композицията и внасят драматизъм и философска дълбочина. Това са платна, които улавят енергията на момента и я превръщат в трайно естетическо изживяване.

Второто ниво на залата отвежда публиката в един по-интимен и съкровен свят – този на рисунката. Тук цветът подчертава линията, чистия силует и нюансите.

Произведенията на Васил Стоев демонстрират виртуозен баланс и разкриват различна страна от неговия тандем със светлината и сянката, където всеки детайл е оголен до своя чист емоционален заряд.

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Васил Стоев е творец с богато международно признание, чийто почерк е оставил ярка следа в съвременното българско изкуство. Настоящата изложба е не просто равносметка, а мощен творчески жест, който доказва, че пространството между светлината и сянката е безкраен източник на вдъхновение.

Официалното откриване ще се състои на 6 октомври 2026 г. (вторник) от 18:00 ч. в Изложбена зала „2019“ на ул. „Гладстон“ 32. Изложбата, която се очертава да е сред водещите културни събития на сезона в Пловдив, ще е с вход свободен.