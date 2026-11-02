Илияна Йотова удвои резултата си в Пловдив на балотажа за президентските избори спрямо първия тур преди седмица. Сериозен ръст има и в подкрепата за Андрей Гюров, но в крайна той загуби битката в града, за разлика от миналия уикенд, когато имаше шест хиляди гласа повече.

Изводът от цифрите в двата тура е, че поддръжниците основните кандидати за държавен глава са се мобилизирали, но много по-активни пред машините и урните вчера са били тези на Илияна Йотова. При едва 24 608 гласа от първия тур, равни на точно 30.782%, вчера тя е събрала подкрепата на 49 307 пловдивчани, или 52.051%. Ръстът в малко под 25 хиляди гласа.

Картинката при Андрей Гюров е сходна, но цифрите са различни. При 30 306 гласа на първия тур, равни на близо 38 процента, вчера №4 в бюлетината са посочили 42 594 души. Или малко под 45%. Гюров може да се похвали с близо 12 хиляди гласа повече на балотажа спрямо миналия уикенд, които обаче се оказаха недостатъчни да спечели вота в Пловдив.