Осем електробуса вече се движат по линиите в Пловдив

От днес още три електрически автобуса се включват в обслужването на пътници в масовия градски транспорт под тепетата

Инвестицията на частния превозвач достига 4 млн. евро, а обществената поръчка на общината за доставка на 20 електрически автобуса се обжалва

Още три електрически автобуса се включват в градския транспорт на Пловдив, с което доставените от частния превозвач „Автобусни превози“ електробуси стават осем. Последните три возила са част от инвестицията на Петко Ангелов в обновяването на автопарка.

Осем чисто нови електрически автобуса ще се движат по линиите на градския транспорт

Първите електрически автобуси пристигнаха в Пловдив през тази година, а поетапното им включване започна с линии №20, №1 и №18. Целта е линия №1, която пресича целия град, да бъде обслужвана изцяло с електрически возила.

12-метровите автобуси са нископодови, климатизирани и с капацитет до 90 пътници. Разполагат с рампа за хора с двигателни затруднения и родители с детски колички, както и с гласово оповестяване на спирките.

С едно зареждане могат да изминават над 300 километра, а зареждането им отнема около два часа и половина. За обслужването им са изградени четири зарядни станции.

Инвестицията в осемте електробуса е около 4 млн. евро, като цената на едно превозно средство е приблизително 500 000 евро.

Автобусите до 23:30 ч. в Пловдив: девет дни между обещанието и отговора

Общината подготвя още 20 електробуса

Обновяването на градския транспорт в Пловдив върви и по линия на общинския проект „Екобус“. Община Пловдив обяви обществена поръчка за 20 електрически автобуса на стойност близо 9,8 млн. евро без ДДС.

Те са предназначени за бъдещите линии №103 и №104. Проектът включва и изграждането на 16 зарядни станции за бавно и четири за бързо зареждане, както и модернизация на Центъра за управление на трафика.

Така електрическият градски транспорт в Пловдив се развива по две паралелни направления – чрез инвестициите на частните превозвачи и чрез бъдещото общинско дружество „Екобус“.

Снимка: Eurobus Electric Mobility