„Проблясък“ събира джаз музиканти за 35 години творчество на Борислав Ясенов

През 2026 година флейтистът, композитор и преподавател проф. д-р Борислав Ясенов отбелязва 35 години творческа дейност с проекта си „Проблясък“ – среща с музика, неподвластна на времето. На 12 ноември 2026 г. (четвъртък) от 19:00 ч. в Първо студио на Радио Пловдив предстои една незабравима вечер, в която композицията и импровизацията се срещат, за да покажат, че времето не отнема от художествената стойност, а разкрива нови измерения на творческата идея.

„Проблясък“ представя произведения в аранжименти за квартет, квинтет и секстет, разкриващи богатството на тембровите съчетания и музикалните взаимодействия. За първи път тези композиции ще прозвучат на сцена, получавайки нов живот в изпълнението на „Борислав Ясенов Квартет“( Борислав Ясенов – флейта, Живко Братанов – пиано, Радослав Паунов – бас китара и Александър Каменов – ударни инструменти) със специалното участие на двама изявени джаз музиканти – тромпетиста Михаил Йосифов и саксофониста Владимир Кърпаров.

С дългогодишна концертна дейност в областта на класическата музика и джаза, проф. д-р Борислав Ясенов е сред музикантите, които последователно изследват възможностите на флейтата в различни стилистични и художествени контексти. Като солист, композитор и ръководител на собствени формации, той си партнира с редица утвърдени имена, сред които Милчо Левиев, Анатолий Вапиров, Огнян Видев и Теодосий Спасов. Автор е на четири концептуални джаз албума и е преподавател в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив.

Проектът „Камерна сцена Пловдив“ се осъществява с подкрепата на Община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2026 година.

Билети се продават в мрежата на Eventim.bg и на място преди концерта.