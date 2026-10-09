Знакови творби на големи имена на българското изобразително изкуство ще бъдат показани в града преди да бъдат предложени на аукцион

Златю Бояджиев, Жорж Папазов и Жул Паскин с изложба в Пловдив

Три знакови произведения на Златю Бояджиев, Жорж Папазов и Жул Паскин ще бъдат показани в Пловдив преди да бъдат предложени на есенния аукцион на Artmark. От 9 до 11 октомври селекция от предстоящия търг ще бъде представена в The Emporium Hotel Plovdiv – MGallery Collection, като входът за посетители е свободен.

Изложбата се открива на 9 октомври от 18:00 часа, а творбите ще могат да бъдат разглеждани безплатно и през следващите два дни.

Сред основните акценти е „Стара Прага“ (1967) на Златю Бояджиев. Картината представя гледка към чешката столица от Карловия мост, в която художникът съчетава архитектура, човешки фигури и скулптури със своя характерен експресивен и фантазен живописен език.

Пловдивската публика ще може да види и „Космически форми“ на Жорж Папазов – произведение от началото на 30-те години на ХХ век, представящо абстрактно-сюрреалистичния период в творчеството на художника.

Третият акцент е „Обяд на тревата“ (1918) на Жул Паскин. Творбата има изложбена и библиографска история, като е представяна в Galerie Marcel Bernheim в Париж през 1954 г. и е включена в последващи каталози и издания, посветени на художника.

Трите произведения са част от селекция от общо 189 творби на българското класическо, модерно и съвременно изкуство, които ще бъдат предложени на Есенния аукцион на Artmark.

Сред останалите автори в каталога са Антон Митов, Елиезер Алшех, Атанас Яранов, Генко Генков, Димитър Казаков – Нерон, Димитър Киров – ДиКиро и Любен Зидаров.

След гостуването в Пловдив произведенията ще бъдат предложени на търг на 21 октомври в хотел Sofia Balkan Palace в София. Наддаването ще бъде възможно на място, по телефон и онлайн чрез платформата Artmark Live.

Гостуващата изложба в Пловдив се организира в партньорство с The Emporium Hotel Plovdiv – MGallery Collection.