ДБ предлага пълна забрана на рекламата на хазарт

„Демократична България“ предлага да бъде забранена рекламата на хазарт във всички форми и канали. Това става ясно от внесен в парламента законопроект за промени в Закона за хазарта.

„Искаме да запълним всички вратички в закона“, заяви съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов. По думите му въпреки действащите ограничения рекламата на хазарт продължава да присъства по улиците, телевизиите и в различни онлайн формати.

Предложенията предвиждат и систематичен мониторинг на рекламите в интернет, както и допълнителни задължения за социалните мрежи и търсачките.

Според Божанов ограничаването на рекламата е необходимо заради негативното ѝ влияние върху гражданите. Той уточни, че проектът предвижда и санкции, но основният фокус е рекламите действително да бъдат премахвани.

По думите му пълната забрана на хазарта трябва да се обсъжда внимателно заради риска от разрастване на незаконния сектор.

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