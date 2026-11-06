Пловдивската полиция хвана дилър с над 800 гр. наркотици

Пловдивската полиция иззе над 800 грама различни наркотични вещества, които е трябвало да бъдат разпространени чрез приложения за комуникация. В следобедните часове на вчерашния ден, край бензиностанция на бул. „Цариградско шосе“ униформени от Шесто РУ предприели действия за проверка на 29-годишен пловдивчанин. Вместо да изпълни полицейското разпореждане обаче, той внезапно побягнал, а при задържането оказал съпротива.

При извършения личен обиск у мъжа са открити 7 вакуумирани плика със зелена тревиста маса. В условията на неотложност е предприето и претърсване на адреса му, където допълнително са иззети множество други пакети със съмнително съдържание, електронна везна и два гриндера. След експертна справка е установено, че конфискуваните вещества са около 650 грама марихуана, 120 грама амфетамин и 40 грама метамфетамин.

По първоначални данни наркотиците били предназначени за продажба на клиенти, с които пловдивчанинът се свързвал чрез популярна платформа за съобщения и други електронни приложения за комуникация.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 354а, ал. 1 от НК. Работата по документиране на престъпната дейност продължава под наблюдение на Окръжна прокуратура – Пловдив.