Ученическите стипендии ще се увеличат с 20% през 2027 г.

Ученическите стипендии в страната се очаква да бъдат увеличени средно с 20% през 2027 г. Приоритетно ще бъде повишаването на минималния им размер, който не е променян от 2017 г. Това съобщи министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев в отговор на парламентарен въпрос за предвидените средства за стипендии през следващата година.

В проекта на Закона за държавния бюджет за 2027 г. са заложени допълнителни 5 млн. евро за ученически стипендии. Според министъра този ресурс ще позволи средно претеглено увеличение от 20%. Още 5 млн. евро са предвидени за стипендии на ученици, обучаващи се в професионалното и техническото образование.

Въпросът за размера на стипендиите беше поставен от депутата от „Възраждане“ Ангел Янчев. Той припомни, че съгласно постановление на Министерския съвет от 21 декември 2017 г. минималната месечна стипендия е 10,74 евро, а максималната – 30,68 евро. Янчев попита какво увеличение се предвижда за 2027 г. и какъв ще бъде новият минимален размер.

Проф. Георги Вълчев потвърди, че от приемането на постановлението досега размерите не са актуализирани. Средствата за ученически стипендии се осигуряват целево от държавния бюджет, като конкретният им размер се определя ежегодно със закона за бюджета. Допълнително финансиране може да бъде предоставяно и от бюджетите на общините, държавните институции и самите училища.

Стипендии се отпускат както за постигнати образователни резултати, така и по социални причини. Училищата могат да предоставят и еднократна финансова подкрепа при социални затруднения, свързани с достъпа до образование, както и за високи постижения. Размерите в рамките на установените минимална и максимална граница се определят на ниво училище от комисия, назначена от директора.

Министърът посочи, че МОН е поставяло въпроса за осигуряване на допълнителен ресурс в рамките на бюджетните процедури през последните години. Според него предвиденото увеличение е първа стъпка към преодоляване на дългогодишното изоставане, а надеждата е през следващите години стипендиите да продължат да нарастват.

Ангел Янчев заяви, че от „Възраждане“ настояват за 100% увеличение на ученическите стипендии, които определи като недостатъчни.