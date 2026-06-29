Костадин Димитров постави символично първата седалка в деня на 100-годишния юбилей на клуба

Монтажът на последните 3400 седалки на стадион „Локомотив“ започна символично днес – в деня, в който ПФК „Локомотив“ отбелязва своята 100-годишнина.

За началото на дейностите съобщи кметът на Пловдив Костадин Димитров, който публикува снимки с първата монтирана седалка от последната трибуна на стадиона.

„Монтажът на останалите 3400 седалки започна символично в деня, в който ПФК „Локомотив“ отбелязва своя вековен юбилей. Поредно паметно събитие ни очаква довечера на Античния театър. Празнуваме стогодишнината на „Локомотив“ Пловдив – един отбор, чието име е завинаги записано и в историята на древния и вечен град, както и в душите на хилядите фенове! Радвам се, че първите редове на последната трибуна са готови и скоро ще изпълним стадиона с овации!“, написа кметът.

С приключването на монтажа стадионът ще направи още една стъпка към завършването на мащабната реконструкция, която се изпълнява поетапно през последните години.

Любопитното е, че в същия ден, в който градоначалникът показа новите седалки за стадион „Локомотив“, решение вече има и за друг емблематичен пловдивски обект – Античния театър. Както „Под тепето“ първи съобщи, около 1000 възглавници, изработени по линия на фондация „Пловдив 2019“, вече са доставени и се съхраняват във VIP гримьорната на Античния театър.

Възглавниците се връщат на Античния театър още този уикенд

Те обаче не достигнаха до публиката по време на изминалия уикенд, тъй като не бяха раздадени на посетителите. Очакванията са организацията по предоставянето им при предстоящите събития да бъде създадена, така че зрителите отново да могат да ги използват.