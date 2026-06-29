Приключи санирането на един от най-големите блокове в „Западен“

Успешно приключи енергийното обновяване на жилищната сграда на ул. „Хвойна“ 1–19 в район „Западен“ – един от първите завършени проекти по програмата за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в Община Пловдив. След реализирането на проекта 100 семейства ще живеят в по-комфортни, по-енергийно ефективни жилища и ще се възползват от значително по-ниски разходи за отопление и електроенергия.

Днес кметът на район „Западен“ Тони Стойчева представи резултатите от изпълнените строително-монтажни ремонтни дейности.

Обновяването обхвана всички части на сградата – от избените помещения до покрива. Изпълнени са топло- и хидроизолация, подменена е дограмата и изградена е система за мълниезащита. Благодарение на тези мерки сградата повиши енергийния си клас от F на B, а изчисленото спестяване на енергия за отопление, охлаждане, вентилация и битова гореща вода достига 33,43%.

Общата стойност на строително-монтажните работи е 1 117 475 евро с ДДС. Възложител и бенефициент на проекта е район „Западен“, изпълнител е ДЗЗД „Саниране Хвойна“, а строителният надзор е осъществен от „Пловдивинвест“ АД.

„Това е един от първите финализирани проекти в Община Пловдив. Той беше изключително сложен, тъй като сградата е сред най-големите, включени в програмата, а през годините по нея са извършвани множество конструктивни намеси. Благодарение на професионалната работа на изпълнителя всички предизвикателства бяха успешно преодолени, а днес сградата има не само значително по-добри енергийни характеристики, но и напълно обновена визия“, заяви кметът Тони Стойчева.

По думите на инж. Николай Гълъбов от консорциума са положени над 4600 кв.м фасадна топлоизолация с дебелина 12 см, монтирана е трикамерна дограма с троен стъклопакет с площ над 1600 кв.м, както и 1853 кв.м покривна хидроизолация.

В рамките на следващите 20 дни ще приключат всички дребни довършителни дейности. Очаква се и проверка от комисия на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, която ще извърши оглед на завършените обекти в Пловдив.

Построена през 1963 г., сградата днес отговаря на съвременните изисквания за енергийна ефективност, безопасност и устойчивост. Реализираният проект е още едно доказателство, че инвестициите в обновяването на жилищния фонд носят реални ползи за хората – по-ниски разходи за енергия, по-добър комфорт на живот и по-привлекателна градска среда.