Бутилка прекрати Пловдивското дерби

Вратарят на „канарчетата“ Даниел Наумов бе уцелен от хвърлена бутилка от трибуните на домакините. Полицията издирва извършителя.

Кметът: „Не знам за кого строим стадиони“

Пловдивското дерби между „Локомотив“ и „Ботев“ бе прекратено при резултат 1:1, след като вратарят на „канарчетата“ Даниел Наумов бе уцелен от хвърлена бутилка от трибуните на домакините.

След близо 15 минути прекъсване и консултации между съдиите, двата щаба и клубните ръководства, Наумов отказа да продължи, а реферът Драгомир Драганов сложи край на мача.

От полицията обявиха, че се предприемат действия за установяване на всички лица, съпричастни към нарушението на обществения ред. Ще бъдат прегледани видеозаписите от стадион „Локомотив“, а извършителите ще бъдат издирени и санкционирани. Униформените напомнят, че по време на срещата са правени щателни проверки на входовете, като не са допуснати зрители с опасни предмети или бутилки с течности. Продажбата на напитки в спортната зона е ангажимент на домакините.

Реакцията на кмета на Пловдив Костадин Димитров не закъсня. В пост в социалните мрежи той определи случилото се като „абсурдно поведение на феновете“, което обезсмисля усилията за развитието на спорта в града.

„Една хвърлена бутилка обезсмисли всичко. Не знам как ще продължим да градим, да строим стадиони. За кого ги строим? Надявам се да е за нормалните привърженици, които подкрепят отборите си със сърце и душа, а не с агресия“, написа кметът.

Димитров обяви, че е разговарял с директора на полицията с настояване извършителят на вандалската проява да бъде установен. Предстоят срещи с представители на БФС, „Ботев“ и „Локомотив“ за въвеждане на по-строг пропусквателен режим.

Градоначалникът настоя и за по-бързо приемане на подготвения Закон за футболното хулиганство, внесен от депутати от ГЕРБ.

„Ние няма да строим за онези, които рушат. Ще строим за радостта от достойната игра,“ завърши Костадин Димитров.

В официална позиция на ПФК Ботев Пловдив се казва, че медицинският екип е установил комоцио и е забранил категорично участието на футболиста в остатъка от срещата.

„ПФК Ботев Пловдив настоява Българският футболен съюз да приложи в пълен обем разпоредбите на Наредбата и Дисциплинарния правилник, според които:

„Когато срещата е прекратена по вина на отбора-домакин заради нарушаване на реда и сигурността, физическо посегателство или хвърлен предмет, ударил състезател, се присъжда служебен резултат 0:3 и се налагат съответните санкции.“

Настояваме БФС да вземе справедливо и безпристрастно решение, с което да защити принципите на феърплея, безопасността и честната игра.

Здравето на футболистите и хората е над всичко.

Подобни прояви са недопустими и не трябва да остават без последици,“ – се казва още в позицията на клуба.

