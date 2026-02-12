Засилени мерки за сигурност и специална организация на движението въвеждат от ОД на МВР – Пловдив във връзка с предстоящия мач за Купата на България между ПФК „Локомотив“ и ПФК „Ботев“. Двубоят ще се играе на 12 февруари от 18:00 часа на стадион „Локомотив“.

Екипи от областната дирекция на МВР и Дирекция „Жандармерия“ ще следят за опазване на обществения ред както в района на спортната зона, така и на територията на целия град. Целта е предотвратяване на противообществени прояви и гарантиране сигурността на гражданите.

Временни ограничения на движението

Преди, по време и след срещата е възможно поетапно спиране на движението в района на стадиона. Временни ограничения ще бъдат въведени по следните участъци:

ул. „Лев Толстой“ – от бул. „Санкт Петербург“ до кръговото кръстовище с ул. „Проф. Цветан Лазаров“;

ул. „Проф. Цветан Лазаров“ – от ул. „Лев Толстой“ до ул. „Поручик Боян Ботев“;

ул. „Димитър Ризов“ – от ул. „Поручик Боян Ботев“ до бул. „Освобождение“.

Предвидени са и мерки за охрана на автомобилите на феновете на гостуващия отбор, които ще могат да паркират на обособен паркинг на ул. „Димитър Ризов“.

Засилен контрол на входовете

На изградените контролно-пропускателни пунктове в спортната зона ще се извършват щателни проверки. До трибуните няма да бъдат допускани:

лица без билети;

посетители в нетрезво състояние или под въздействие на наркотични вещества;

малолетни без придружител;

лица, носещи забранени предмети, включително запалки, електронни устройства за пушене и други запалителни средства.

Поведението на публиката ще бъде наблюдавано и заснемано чрез видеокамери и дрон. При установени нарушения ще се търси отговорност съгласно Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия и Наказателния кодекс.

Промени в градския транспорт

Заради въведената временна организация се променят маршрутите на автобусни линии № 9, 10, 21, 25, 29, 66 и 99 в района на ЖК „Тракия“. В повечето случаи промените засягат движението по улиците „Съединение“, „Димитър Ризов“, „Пеньо Пенев“ и „Поручик Боян Ботев“, като в част от направленията маршрутите в обратна посока остават без промяна. Подробности за променените курсове на автобусите четете ТУК.

От полицията призовават гражданите и гостите на града да спазват указанията на служителите на реда и въведената временна организация на движение, за да се гарантира спокойното протичане на спортното събитие.