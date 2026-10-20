Времето в Пловдив на 20 октомври 2026 г.

Слънчево и сравнително топло за октомври ще бъде времето в Пловдив във вторник, 20 октомври. Температурите под тепетата ще достигнат около 21 градуса, а минималните ще бъдат около 10–11 градуса.

Според прогнозите валежи не се очакват. Вятърът ще бъде слаб, от изток, а атмосферното налягане ще се задържи около 1023 хектопаскала.

През деня ще има добри условия за разходки и дейности на открито. Сутринта и вечерта обаче ще бъде по-хладно, затова е препоръчително да се предвиди връхна дреха.

Снимка: Под тепето