Времето в Пловдив на 20 ноември 2025 г.

Слънцето изгрява в 7 ч. и 24 мин. и залязва в 17 ч. Продължителност на деня: 9 ч. и 36 мин. Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца, още малко ще се понижи.

През деня ни очаква променлива облачност, която временно ще намалява до слънчево. Вятърът в низинната част на областта временно ще стихва, но там преди обяд ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност.

Минималните температури ще бъдат в широки граници – между 5° и 10° С. Максималните ще достигнат до 18° С.

Снимка: Violetta Varusheva

