Жеги до 43 градуса през юли, валежите ще са малко

Юли ще бъде по-горещ от обичайното, а на места в страната температурите ще достигнат до 43 градуса. Това показва месечната прогноза на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

За Пловдив и Тракийската низина това означава продължителни горещи периоди, тъй като именно районите в Южна България традиционно са сред най-топлите през летните месеци.

Според синоптиците средната температура през юли ще бъде над климатичната норма, а валежите ще останат под обичайните количества.

Горещ старт на месеца

Още в първите дни на юли максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. След преминаването на студен атмосферен фронт временно ще се понижат до 27–32 градуса, като това ще се случи през по-голямата част от първото десетдневие.

Именно в началото на месеца, както и около 7 и 8 юли, в Западна и Централна България се очакват краткотрайни валежи, гръмотевични бури и на места градушки.

Истинските жеги идват след средата на юли

След първото десетдневие времето отново ще стане предимно слънчево и горещо.

През по-голямата част от второто и третото десетдневие на месеца ще преобладава стабилно лятно време, а вероятност за краткотрайни превалявания има около 16, 23 и 30 юли.

НИМХ прогнозира, че най-високите температури през юли ще достигнат между 38 и 43 градуса, като по Черноморието ще остане сравнително по-хладно.

Валежите ще бъдат под нормата

Освен жегите, синоптиците очакват и по-сух месец от обичайното. Количествата валежи ще бъдат под климатичната норма за юли, което увеличава риска от засушаване и създава предпоставки за повишена пожарна опасност през втората половина на месеца.

Юли по традиция е и месецът с най-много слънчеви часове в годината. Именно тогава в България най-често се измерват и абсолютните температурни рекорди, като в много райони те достигат между 40 и 44 градуса.

Снимка: Станислава Ганчева