Очакваните количества на валежите са между 20 и 35 литра на квадратен метър за 24 часа, а при по-интензивните явления е възможно да паднат до 30 литра на квадратен метър за 6 часа.

Националният институт по метеорология и хидрология обяви жълт код за потенциално опасно време за област Пловдив за 2 юли 2026 г. Причината е очакваното развитие на гръмотевични бури, локално интензивни валежи и условия за градушки.

Според прогнозата през по-голямата част от деня времето ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над планинските райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, която на отделни места ще доведе до краткотрайни, но интензивни валежи, придружени от гръмотевици и възможни градушки.

Очакваните количества на валежите са между 20 и 35 литра на квадратен метър за 24 часа, а при по-интензивните явления е възможно да паднат до 30 литра на квадратен метър за 6 часа.

Дневните температури още ще се понижат и максималните за региона ще бъдат между 28° и 33° С. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, който временно ще се усилва в районите с гръмотевична дейност.

Метеоролозите съветват гражданите да следят актуалните прогнози и предупреждения, да избягват престой на открито по време на гръмотевични бури и да бъдат внимателни заради възможните локални наводнения, силни пориви на вятъра и градушки.

Снимка: Nikola Vladikov