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Времето в Пловдив на 31 октомври 2026 г.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 08:15ч, събота, 31 октомври, 2026
0 121 Преди по-малко от минута

Облачно време с превалявания от дъжд очаква Пловдив в събота, 31 октомври. Температурите под тепетата ще бъдат между 10 и 15 градуса, показва прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.

През почивните дни в страната ще преобладава облачно време, като на много места ще има валежи от дъжд. Вятърът ще бъде до умерен от югоизток.

Минималните температури в страната ще бъдат между 4° и 9°, а максималните – между 9° и 14°.

В планините над 1600 метра валежите ще бъдат от сняг.

В неделя, 1 ноември, в Пловдив също се очаква облачно време с краткотрайни валежи. Температурите ще останат в сходни граници – от 10 до 14 градуса.

Снимка: Nadia Djachenko

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Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 08:15ч, събота, 31 октомври, 2026
0 121 Преди по-малко от минута
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Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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