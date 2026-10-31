Времето в Пловдив на 31 октомври 2026 г.

Облачно време с превалявания от дъжд очаква Пловдив в събота, 31 октомври. Температурите под тепетата ще бъдат между 10 и 15 градуса, показва прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.

През почивните дни в страната ще преобладава облачно време, като на много места ще има валежи от дъжд. Вятърът ще бъде до умерен от югоизток.

Минималните температури в страната ще бъдат между 4° и 9°, а максималните – между 9° и 14°.

В планините над 1600 метра валежите ще бъдат от сняг.

В неделя, 1 ноември, в Пловдив също се очаква облачно време с краткотрайни валежи. Температурите ще останат в сходни граници – от 10 до 14 градуса.

Снимка: Nadia Djachenko