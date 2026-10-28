Времето в Пловдив на 28 октомври 2026 г.

Облачно и хладно ще бъде времето в Пловдив в сряда. Температурите ще достигнат около 15 градуса.

Облачно време очаква Пловдив в сряда, 28 октомври. Минималните температури ще бъдат около 7–8 градуса, а максималните ще достигнат 15–16 градуса.

През деня ще преобладава облачността, като според актуалните прогнози не се очакват съществени валежи. Вятърът ще бъде умерен, а усещането за хладно време ще се запази и през следобедните часове.

Жителите и гостите на града е добре да се съобразят с по-ниските сутрешни температури и да изберат подходящо облекло за есенния ден.

Снимка: Valcho Karajov