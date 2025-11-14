Министърът на образованието представи приоритетите в новия бюджет: увеличение на заплати, финансиране на детски градини, училища и програми за задържане на учениците в България
Заплатите ще растат над средното за бюджетния сектор
Бюджетът за образование догодина е „възможният компромис“ между финансовите ограничения на държавата и реалните потребности на системата. Това заяви пред журналисти в Пловдив министърът на образованието Красимир Вълчев, коментирайки актуалната бюджетна рамка в частта ѝ, касаеща сектора.
„Никой министър никога не е доволен. Ако кажа, че съм доволен, значи не разбирам потребностите на системата“, посочи той, но подчерта, че въпреки ограниченията няколко важни политики ще бъдат реализирани.
Повече средства за детски градини, училища и възнаграждения
Министърът потвърди, че в бюджета са предвидени средства за увеличение на възнагражденията както на педагогическия, така и на непедагогическия персонал.
Допълнително финансиране е насочено към детските градини и базовите училища, като акцент е и подобряването на условията за работа. Вълчев даде пример с проблема в детските градини, където заради недостиг на персонал учителите трудно успяват да ползват отпуск през летните месеци — нещо, което бюджетът цели да компенсира.
Фокус върху таланта: да задържим най-добрите ученици
Сред новите мерки е и програма „Избери да следваш в България“, насочена към високопостигащи ученици, които успешно се представят в области като математика, лингвистика и информатика.
„В ерата на изкуствения интелект е ключово да задържим най-добрите деца. Няма да финансираме обучение в чужбина — ще финансираме обучение в България“, заяви министърът.
По думите му се наблюдава тенденция все повече абитуриенти да избират български университети, а интересът към Софийския университет надвишава този към Германия, Франция и Нидерландия, взети заедно.
Инвестиции в инфраструктура и приемственост
Друг приоритет в бюджета е финансиране на национални школи и подготовка на бъдещи преподаватели на олимпийци.
„Някои от най-опитните ни ръководители и преподаватели се пенсионират. Преди години имахме учители, но децата заминаваха в чужбина. Сега имаме талантливи деца, но не достатъчно подготвени преподаватели“, коментира Вълчев.
Министърът посочи, че секторът ще получи увеличение над средния ръст за държавната администрация и подчерта нуждата заплатите в образованието да не изостават от динамиката на средната работна заплата в страната.
„Имаме инфлация, имаме растящи разходи, и заплатите трябва да ги следват“, заяви той.
