Министърът на образованието представи приоритетите в новия бюджет: увеличение на заплати, финансиране на детски градини, училища и програми за задържане на учениците в България
Заплатите ще растат над средното за бюджетния сектор
Бюджетът за образование догодина е „възможният компромис“ между финансовите ограничения на държавата и реалните потребности на системата. Това заяви пред журналисти в Пловдив министърът на образованието Красимир Вълчев, коментирайки актуалната бюджетна рамка в частта ѝ, касаеща сектора.
„Никой министър никога не е доволен. Ако кажа, че съм доволен, значи не разбирам потребностите на системата“, посочи той, но подчерта, че въпреки ограниченията няколко важни политики ще бъдат реализирани.
Повече средства за детски градини, училища и възнаграждения
Министърът потвърди, че в бюджета са предвидени средства за увеличение на възнагражденията както на педагогическия, така и на непедагогическия персонал.
Допълнително финансиране е насочено към детските градини и базовите училища, като акцент е и подобряването на условията за работа. Вълчев даде пример с проблема в детските градини, където заради недостиг на персонал учителите трудно успяват да ползват отпуск през летните месеци — нещо, което бюджетът цели да компенсира.
Фокус върху таланта: да задържим най-добрите ученици
Сред новите мерки е и програма „Избери да следваш в България“, насочена към високопостигащи ученици, които успешно се представят в области като математика, лингвистика и информатика.
„В ерата на изкуствения интелект е ключово да задържим най-добрите деца. Няма да финансираме обучение в чужбина — ще финансираме обучение в България“, заяви министърът.
По думите му се наблюдава тенденция все повече абитуриенти да избират български университети, а интересът към Софийския университет надвишава този към Германия, Франция и Нидерландия, взети заедно.
Инвестиции в инфраструктура и приемственост
Друг приоритет в бюджета е финансиране на национални школи и подготовка на бъдещи преподаватели на олимпийци.
„Някои от най-опитните ни ръководители и преподаватели се пенсионират. Преди години имахме учители, но децата заминаваха в чужбина. Сега имаме талантливи деца, но не достатъчно подготвени преподаватели“, коментира Вълчев.
Заплатите ще растат над средното за бюджетния сектор
Министърът посочи, че секторът ще получи увеличение над средния ръст за държавната администрация и подчерта нуждата заплатите в образованието да не изостават от динамиката на средната работна заплата в страната.
„Имаме инфлация, имаме растящи разходи, и заплатите трябва да ги следват“, заяви той.
290 коментари
Grandpashabet güncel adresi arıyorsanız işte burada. Hızlı erişim için https://grandpashabet.in.net/# Yüksek oranlar bu sitede.
Dostlar selam, bu popüler site üyeleri adına önemli bir paylaşım paylaşıyorum. Bildiğiniz gibi Casibom domain adresini BTK engeli yüzünden tekrar taşıdı. Giriş sorunu çekenler için doğru yerdesiniz. Güncel siteye erişim linki şu an aşağıdadır https://casibom.mex.com/# Paylaştığım bağlantı ile vpn kullanmadan siteye erişebilirsiniz. Ek olarak yeni üyelere sunulan freespin kampanyalarını da inceleyin. Güvenilir casino keyfi için Casibom doğru adres. Herkese bol kazançlar dilerim.
To be honest, I just came across an amazing online drugstore to buy generics. For those looking for cheap antibiotics without prescription, IndiaPharm is highly recommended. It has wholesale rates guaranteed. Check it out: read more. Good luck.
Hi all, Lately came across the best Indian pharmacy for affordable pills. If you need medicines from India without prescription, this store is worth checking. You get wholesale rates guaranteed. Take a look: https://indiapharm.in.net/#. Cheers.
Greetings, Lately found a great online source to save on Rx. If you are tired of high prices and want generic drugs, Pharm Mex is a game changer. No prescription needed plus very reliable. Check it out: buy meds from mexico. Best of luck.
Hi guys, I just came across an awesome website to save on Rx. If you want to save money and need affordable prescriptions, Pharm Mex is a game changer. They ship to USA and very reliable. Check it out: https://pharm.mex.com/#. All the best.
Hey guys, Just now discovered a useful website for affordable pills. For those looking for generic pills cheaply, this store is worth checking. It has fast shipping to USA. Visit here: https://indiapharm.in.net/#. Best regards.
Hey guys, Just now stumbled upon an amazing Indian pharmacy for affordable pills. If you need medicines from India at factory prices, this site is worth checking. They offer fast shipping worldwide. Check it out: indian pharmacy online. Cheers.
Hello everyone, Just now discovered a reliable resource to buy medication. If you are tired of high prices and need meds from Mexico, this store is worth checking out. Great prices and very reliable. Take a look: https://pharm.mex.com/#. Many thanks.
Hi guys, Just now discovered a great online source to save on Rx. If you are tired of high prices and need affordable prescriptions, this store is highly recommended. No prescription needed plus very reliable. Link is here: https://pharm.mex.com/#. Stay safe.