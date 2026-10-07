Съдът остави в ареста проф. Мариела Генева-Попова

Съдът остави в ареста с постоянна мярка +Задържане под стража“ проф. Мариела Генева-Попова, обвинена за участие в ОПГ за източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Началникът на отделението по ревматология и собственик на частна клиника бе задържана при акция на полицията по-рано тази седмица, заедно с още медицински лица. С обвинения са общо шестима, като за трима от тях трябваше да се гледат мерки за неотклонение, но най-възрастния от задържаните е с влошено здравословно състояние и бе пуснат преждевременно от властите. Другият обвиняем- счетоводителят на медицински център „Артмед“ Адриян Белов съдът реши да пусне под гаранция с решението си късно днес, като определи сума от 10 евро.

В съдебната зала стана ясно, че проф. Генева-Попова е съдействала на разследващите, като е дала обяснения за функционирането на схемата с фиктивните хоспитализации и е направила самопризнания. Разбра се още, че счетоводителят Белов, който е зет на проф. Мариела Генева-Попова, е въвеждал неистинските направления, като бройката им е около 5000.

Ръководителката на клиниката по ревматология заяви пред съда, че моли за по-лека мярка за неотклонение, за да се грижи за болната си майка. Тя се извини за действията си на близките си, колегите, към УМБАЛ „Св. Георги“ и цялото медицинско съсловие. Добави, че винаги е имало фиктивни хоспитализации и те са голям проблем за системата през последните години.