Защо София не стигна до Michelin? Изтекъл доклад посочва най-големия проблем

Цените в София не отговарят на качеството? Това е най-сериозната критика в неофициалния доклад

Инспекторите откриват още сериозно разминаване между цена и качество, проблеми с обслужването и недостатъчно представяне на българските вина. От Столична община обаче подчертават, че одитът все още не е приключил

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България тръгна към първата си звезда „Мишлен“ през есента на миналата година. Успя ли „столицата в чиния“ да задоволи финото небце на инспекторите от The MICHELIN Guide и защо твърдят, че не кухнята, а обслужването спира България по пътя към звездите. Темата претърпя развитие ден след публикацията на „Под тепето“ за причините.

Според публикация на TravelNews, базирана на информация от шеф-готвача Борис Петров, София не е получила одобрение за включване в гида след проведения одит. Малко по-късно от Столична община опровергаха тази информация пред „Дневник„, като заявиха, че процедурата все още не е приключила и няма окончателно решение.

Въпреки това в публичното пространство вече циркулират твърдения за съдържанието на предварителен доклад на инспекторите.

Най-сериозната критика – цената не оправдава преживяването

Според разпространената информация най-негативната констатация е разминаването между цената и качеството на цялостната услуга.

Не става дума единствено за храната, а за цялото преживяване – обслужване, атмосфера, професионализъм и усещането, което клиентът получава срещу платената сума. Именно тук инспекторите, според неофициалните данни, виждат най-голямото изоставане спрямо ресторантите, които вече са част от Michelin Guide.

Обслужването остава слабата страна

Друг акцент в предварителните изводи е нивото на обслужване.

Посочва се липса на достатъчно персонално отношение към гостите, както и затруднения в комуникацията на чужди езици – фактор, който има особено значение за международния кулинарен туризъм.

Менюта с десетки ястия будят съмнения

Сред критиките е и практиката на някои ресторанти да предлагат прекалено обемни менюта.

Според информацията инспекторите свързват подобен подход с по-трудното гарантиране на свежи сезонни продукти и постоянство в качеството – един от основните принципи при оценяването от Michelin.

Къде е българското вино?

Още една слабост е недостатъчното присъствие на български вина в ресторантите от висок клас.

По неофициални данни инспекторите са отчели липса на добре изградени винени листи с местни производители, както и недостатъчно сомелиери, които да представят българската винена култура пред чуждестранните гости.

Официално решение все още няма

Въпреки появилата се информация, към момента няма официално финализиран одит.

От Столична община вече заявиха, че процедурата продължава, а твърденията за окончателен отказ са преждевременни.

Каква е следващата стъпка?

В резултат на тези препоръки, Столичната община вече обяви 18-месечна стратегия за кулинарно развитие на София. Тя предвижда срещи с бранша, менторски програми за млади кадри и отстраняване на пропуските преди финалното заключение на „Мишлен“.

Очаква се след приключването на процеса да стане ясно дали София ще получи възможност да бъде включена като кулинарна дестинация в Michelin Guide.

Докато цяла България е в очакване може да се запознаете с новия кулинарен пътеводител

Той е разработен от екипа на дигиталния градски гид Lost in Plovdiv. Създаден от местни експерти с над 10-годишен опит, които са събрали на едно място автентични градски находки – от скрити квартални заведения до утвърдени ресторанти от висок клас – помагайки ви да опознаете вкусовете на града.

Снимка: GettyImages