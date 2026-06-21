Рене Карабаш с премиера за финал на Пловдив чете

Рене Карабаш ще закрие тазгодишното издание на фестивала на книгата Пловдив чете довечера. Номинираната за Букър авторка ще представи новата си стихосбирка „Някой ме вика по име“ в Конюшните в Стария град. Събитието е с начален час 19.30ч.

Преди това в последния ден на фестивала Пловдив чете“ тазгодишният носител на наградата „Златна четка“ Ясен Григоров ще открие своя изложба в галерия „Лабиринт“. След това в Jazz Club „В Джаза“ публиката ще има възможност да види театралния пърформанс „Клетви“ на режисьора Марион Дърова с участието на Мартина Апостолова и Николай Колев. Спектакълът изследва езика на забраните, вулгаризмите и публичното говорене, смесвайки театър, лекция и литературни текстове.