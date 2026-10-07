Творчеството на Васил Стоев изпълни галерия „2019“

Творчеството на Васил Стоев завладя изложбена зала „2019“ към Градска художествена галерия в изложбата „Между сянката и светлината“. Десетки гости, колеги, колекционери, почитатели на изобразителното изкуство и близки приятели се събраха между платната на големия български художник на откриването на поредната му самостоятелна изложба вчера вечерта. И макар че неочаквани здравословни проблеми попречиха на самия творец да приема поздравленията лично, неговото силно духовно присъствие изпълни цялото пространство.

В емоционалното си слово директорът на Градската художествена галерия Красимир Линков подчерта, че истинският творец никога не отсъства от залата, когато творбите му са там.

“Изкуството е такъв феномен, че дава възможност на нас, публиката, да общуваме със създателя във времето без край – и точно това е дълбоката същност на тази изложба. Що се отнася до Васко Стоев като артист, той е един осезателно присъстващ в съвременното българско изкуство художник с абсолютно разпознаваем стил“, сподели Линков пред развълнуваната аудитория.

Силно личен и трогателен акцент в събитието внесе художничката Вихра Григорова, дългогодишен приятел и колега на автора. Тя върна присъстващите назад във времето, споделяйки, че пътищата им се пресичат още в детските години, когато заедно са правили първите си стъпки в изкуството и са рисували в градския Пионерски дом.

Изложбата „Между сянката и светлината“ на Васил Стоев може да бъде