Баща заведе дело след спор със „Закрила на детето“ в Пловдив

Той твърди, че служители са отказали да впишат негов въпрос в протокола от среща за правата на децата му

Районният съд в Пловдив ще разгледа казус, свързан със спор между баща и служители на Отдел „Закрила на детето“ – Пловдив. Поводът е среща от август 2024 г., на която бащата Владимир Ненов е поискал съдействие за информация относно училището, в което е записана дъщеря му.

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Според информация от разпространено от Ненов прессъобщение той твърди, че детето е било записано в първи клас без неговото знание и съгласие, като именно по този въпрос е потърсил съдействие от отдела.

Срещата се е състояла на 29 август 2024 г. в Отдел „Закрила на детето“ в Пловдив. По думите на Ненов на нея са присъствали водещият социален работник Стефка Гератлиева и главният социален работник Анелия Дернева.

Бащата твърди, че по време на разговора е настоял в официалния протокол да бъде записан въпросът:

„В интерес на децата ли е бащата да няма информация къде е записана дъщеря му?“

Според изложеното от него социалният работник е отказал въпросът и отговорът да бъдат вписани в протокола. Ненов твърди още, че по време на срещата към него са били отправени квалификации относно родителските му качества.

От предоставената информация не става ясно каква е позицията на служителите, срещу които са отправени обвиненията, нито има ли вече съдебни констатации по изложените обстоятелства.

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Спорът стига до съда

По случая е образувано дело в Районен съд – Пловдив, като от прессъобщението става ясно, че се претендира и обезщетение. Не са посочени обаче конкретният размер на претенцията и правното основание на иска.

Според адв. Васил Попов случаят поставя и по-широк въпрос за отношенията между родителите, социалните служби и достъпа до информация, свързана с децата.