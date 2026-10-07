Времето в Пловдив на 7 октомври 2026 г.

Хладно утро и топъл следобед очакват Пловдив в сряда, температурите ще стигнат 25 градуса

Хладно утро, но топъл и предимно слънчев ден очаква Пловдив в сряда, 7 октомври. Температурите под тепетата ще започнат от около 3 градуса сутринта, а следобед ще достигнат 25 градуса.

През по-голямата част от деня ще бъде предимно слънчево. Постепенно от запад ще започне увеличение на високата облачност, но валежи не се очакват. Вятърът ще бъде слаб.

Контрастът между сутринта и следобеда ще бъде осезаем – разликата между минималната и максималната температура ще е около 22 градуса. Затова ранните часове ще изискват по-топла дреха, докато по обяд времето ще напомня повече за края на лятото, отколкото за средата на есента.

В страната също се очаква топло за началото на октомври време, с максимални температури между 23° и 28°. На места в ниските и защитени от вятъра райони сутрин са възможни първи есенни слани.

По данни на НИМХ-Филиал Пловдив в предходните дни температурите в региона останаха високи за сезона, като институтът предупреждаваше за условия за слани в сутрешните часове.

Снимка: Aleksander Marinov