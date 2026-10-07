13 фирми и стотици служители превърнаха ТИЗ в арена на корпоративния спорт

Рекордно бързо бягане, силна конкуренция, екипен дух и благотворителна кауза белязаха деветото издание на Liebherr Business Run Plovdiv, което се проведе на 4 октомври в подзона „Марица“ на Тракия икономическа зона. В надпреварата се включиха 13 компании с общо 32 отбора. Сред участниците бяха DITABUS, Commerzbank Digital Technology Center, ZOBELE BULGARIA, АББ България, Minimart, LINKIN, iCard, ДЕЛТА СОУРС, „Хайделберг Матириълс Девня“ АД, „Викинг Лайф-Сейвинг Екуипмънт“, Либхер-Хаусгерете Марица, Redis и Liebherr Concrete Technology Marica.

Фирмените отбори от по четирима души се състезаваха по затворено и асфалтирано трасе около завода на „Либхер-Хаусгерете Марица“. Всеки състезател пробяга 4 километра, преди да предаде щафетата на своя колега – формат, който превръща индивидуалното усилие в истинско отборно състезание.

Най-голямата интрига дойде във финалните метри, когато отборът на Либхер-Хаусгерете Марица успя „в последния момент“ да извоюва първото място. Любен Чавдаров, Цветелин Гергов, Анастас Стоянов и Радослав Попиванов финишираха с впечатляващото време от 55:12 минути – най-добрия резултат, постигнат от отбор на Liebherr в състезанието досега. На второ място се класира отборът на Redis България, а трети остана Ditabus.

При женските отбори първото място спечелиха Redis Ladies, представителките на Либхер-Хаусгерете Марица от отбора Lady Bugs заеха второто, а на трето място се класираха дамите от VIKING Life-Saving Equipment.

Преди старта ръководителят на отдел „Управление на човешките ресурси“ в „Либхер-Хаусгерете Марица“ Красимир Кирков поздрави участниците и подчерта, че домакинството на състезанието вече се е превърнало в традиция: „Отново сме заедно със състезателите в едно от големите корпоративни бягания в страната. Нека да се състезаваме, но и да се забавляваме.“ За победителите отново бе подготвена една от най-атрактивните награди на Business Run – огромен хладилник Liebherr за офиса.

Към наградния фонд традиционно се присъедини и MetLife. Маркетинг директорът на компанията Антон Дуков връчи на класиралите се състезатели ваучери за 10% отстъпка за избран застрахователен продукт.

Тази година спортното събитие имаше и силна благотворителна мисия. Част от таксите за участие в Liebherr Business Run Plovdiv бяха насочени към подкрепа на Гребен клуб „Пловдив“. Business Run показва, че корпоративният спорт може да бъде много повече от състезание. Той може да събира хората около кауза и да превръща всяка измината дистанция в подкрепа за младите спортни таланти.

Спортният празник продължи и с Kids Run Business, в който участваха 15 деца на възраст от 4 до 12 години и даде възможност на най-малките също да бъдат част от атмосферата на корпоративния спорт.

Liebherr Business Run Plovdiv 2026 се организира от Спортен клуб „Бегач“ и Liebherr, в партньорство с MetLife, със съдействието на сдружение „Клъстер Тракия икономическа зона“.

Деветото издание остави след себе си не само нов рекорд за домакините, медали и победители, но и една важна равносметка: когато бизнесът излезе от офисите и производствените си бази и застане на една стартова линия, състезанието може да се превърне в празник на екипността, човешкия дух и добрата кауза.

Снимките са на KrisoK Photography и Plamen Kudenko