Нови стъпки за ускоряване на Околовръстното на Пловдив

Областният управител на Пловдив Георги Янев ръководи третото редовно заседание на междуведомствената работна група, създадена за ускоряване на проектирането и строителството на Околовръстното шосе на Пловдив. На срещата бяха отчетени постигнатите резултати и бяха набелязани оперативни мерки за преодоляване на административните и технически предизвикателства по трасето.

„Голяма част от планираните дейности се развиват в положителна посока. Същевременно регистрираме и забавяния при определени процедури, затова очаквам настоящото заседание да координира окончателното отстраняване на тези пречки, за да отчетем пълна готовност на следващата ни среща“, заяви областният управител Георги Янев при откриване на заседанието. Дейността на групата се провежда в изпълнение на разпореждането на министър-председателя Румен Радев за строг ежемесечен контрол и бърза реализация на външния ринг на Пловдив, определен като обект от национално стратегическо значение.

В работната среща взеха участие експерти от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), представители на общините Пловдив, „Родопи“ и „Марица“, Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ), Електроенергийния системен оператор (ЕСО), както и експлоатационните дружества, както представители на строителния надзор.

По време на заседанието беше направен детайлен преглед на напредъка по отделните обособени позиции спрямо решенията от предходната среща:

1. Югоизточен обход (Път II-56 „Пътен възел Скобелева майка – път II-86“ — 4,5 км)

Промяна статута на земеделските земи (Нов напредък): Преустановено е стартирането на нови процедури по промяна на статута на земеделски имоти в обхвата на сервитута на пътя. Изпратени са официални писма до Областна дирекция „Земеделие“ и Министерството на земеделието и храните, като всички текущи производства на ранен етап ще бъдат ревизирани с цел обезпечаване на трасето.

Преустановено е стартирането на нови процедури по промяна на статута на земеделски имоти в обхвата на сервитута на пътя. Изпратени са официални писма до Областна дирекция „Земеделие“ и Министерството на земеделието и храните, като всички текущи производства на ранен етап ще бъдат ревизирани с цел обезпечаване на трасето. Археологически проучвания (Нов напредък): Вследствие на идентифициран нов участък с археологическа стойност от 300 метра (общо 1 км от цялото трасе), Министерството на културата се ангажира да разпише съответния протокол в рамките на деня. АПИ има пълна готовност да сключи допълнително споразумение с изпълнителите в 7-дневен срок, избягвайки нова едномесечна процедура. Теренните проучвания ще приключат до две седмици (около 7–10 ноември). По инициатива на областния управител ще се разгледа възможността за поетапно освобождаване на строителните площадки чрез два отделни междинни протокола.

Вследствие на идентифициран нов участък с археологическа стойност от 300 метра (общо 1 км от цялото трасе), Министерството на културата се ангажира да разпише съответния протокол в рамките на деня. АПИ има пълна готовност да сключи допълнително споразумение с изпълнителите в 7-дневен срок, избягвайки нова едномесечна процедура. Теренните проучвания ще приключат до две седмици (около 7–10 ноември). По инициатива на областния управител ще се разгледа възможността за поетапно освобождаване на строителните площадки чрез два отделни междинни протокола. Изместване на трафопост (В развитие спрямо предходното заседание): Одобрената от електроразпределителното дружество документация е изпратена в АПИ. Проектът е изпратен за съгласуване и в НКЖИ и ВиК. До края на седмицата се очакват становищата от „ВиК“ и ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“. Физическото преместване на съоръжението ще отнеме около един месец след откриването на строителна площадка.

Одобрената от електроразпределителното дружество документация е изпратена в АПИ. Проектът е изпратен за съгласуване и в НКЖИ и ВиК. До края на седмицата се очакват становищата от „ВиК“ и ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“. Физическото преместване на съоръжението ще отнеме около един месец след откриването на строителна площадка. Изместване на 20 kV въздушна линия (Новопостъпил казус): Констатирани са технически непълноти в първоначалния проект за преместване на стълбовете и кабелните трасета. Процедурата по пренасочване и подготовка на нов договор стартира незабавно, като предстои свикването на извънредна координационна среща с ЕСО.

Констатирани са технически непълноти в първоначалния проект за преместване на стълбовете и кабелните трасета. Процедурата по пренасочване и подготовка на нов договор стартира незабавно, като предстои свикването на извънредна координационна среща с ЕСО. Инженерни съоръжения: Техническият проект за 86-метровия надлез над жп линията Пловдив – Димитровград е в готовност и предстои финалното му съгласуване с НКЖИ и МОСВ за издаване на разрешение за строеж. Продължава и експертният анализ за проектиране на шумозащитна система в участъка на пътя, граничещ с ж.к. „Тракия“. Заместник-кметът на Пловдив Хакъ Сакъбов съобщи, че Община Пловдив ще поеме и самото проектиране на стената, за да се ускори строителството на участъка.

2. Югозападен обход (Удвояване на съществуващото трасе — 18,7 км)

Позиция 1 (Участък от 2,1 км — от търговски обект „Джъмбо“ до моста над р. Марица-юг) и Позиция 3 (Участък от 14 км — от моста над р. Марица-юг до кръговото кръстовище на Асеновградско шосе): Дейностите и по двете обособени позиции се изпълняват съгласно утвърдения график. В ход е изготвянето на доклад за Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), който ще бъде окончателно готов за разглеждане април-май 2027 г. В заседанието участваха представители на фирмата, която подготвя доклада като подчертаха, че работят изключително добре с РИОСВ-Пловдив, което подпомага дейността им и съкращава част от сроковете.

Дейностите и по двете обособени позиции се изпълняват съгласно утвърдения график. В ход е изготвянето на доклад за Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), който ще бъде окончателно готов за разглеждане април-май 2027 г. В заседанието участваха представители на фирмата, която подготвя доклада като подчертаха, че работят изключително добре с РИОСВ-Пловдив, което подпомага дейността им и съкращава част от сроковете. Позиция 2 (Участък от 2,66 км — от търговски обект „Джъмбо“ до п.в. „Царацово“): Проектната готовност тук е в най-напреднала фаза — изготвени са Техническият проект и Подробният устройствен план (ПУП-ПП). Документацията се придвижва за одобрение от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) с цел стартиране на отчуждителните процедури. Очаква се строителните дейности да започнат през следващата година.

Ускоряват Околовръстното на Пловдив

Областният управител Георги Янев препотвърди ангажимента за провеждане на ежемесечни заседания на работната група. Този подход гарантира непрекъснат институционален синхрон, оперативно решаване на възникнали казуси в ранен етап и стриктно проследяване на напредъка по доизграждането на външния пътен ринг на Пловдив.