Осмокласници от ПГХТТ спечелиха надпреварата за добро поведение и взаимопомощ

Необичайна награда получиха осмокласници от Професионалната гимназия по хранителни технологии и техника в Пловдив. За първи път училището решава да отличи паралелката, събрала най-много положителни отзиви от учителите от началото на учебната година.

Победител сред общо 34 паралелки е VIII „Е“ клас с класен ръководител Ивелина Иванова. Учениците са натрупали впечатляващите 100 похвали и заслужено са спечелили сладката награда.

Любопитното е, че целият клас е съставен от момчета, които се обучават в специалността „Отопление, вентилация, климатизация и газова техника“. Те са изненадали приятно учителите с доброто си поведение, активното участие в часовете, взаимопомощта и умението да работят в екип.

Инициативата е посветена на Международния ден на толерантността и има за цел да покаже, че добрите постъпки заслужават внимание и признание.

„Това е начин да ги стимулираме и да знаят, че има полза от всяка похвала в електронния дневник“, коментират от ръководството на училището.

За осмокласниците остава и един сладък урок – понякога най-хубавата оценка идва не с цифра, а с торта.