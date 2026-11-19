Осем идеи за по-бързо правосъдие събират бизнеса в Пловдив. Те касаят по-бързо изпълнение на договори и по-малко административни разходи. Очакваният годишен икономически ефект от мерките е 67,3 млн. евро.

Регионална среща с представители на бизнеса ще се проведе днес, 19 ноември, от 16:00 до 18:00 часа в Пловдив. Събитието е част от националната инициатива „Практично правосъдие“ на Инициативата за развитие на принудителното изпълнение (ИРПИ) и ще се състои в конферентната зала на сдружение „Бизнесът за Пловдив“ на ул. „Цанко Лавренов“ 5.

По време на дискусията ще бъдат представени осем предложения за регулаторни промени, целящи по-бързо и достъпно правосъдие за компаниите и гражданите. Сред ключовите акценти са улесняването на изпълнението по търговски договори, въвеждането на електронно изпълнително дело с отдалечен достъп, облекчаването на работодателите при администрирането на запори и по-ефективното събиране на публичните вземания.

Според икономическа оценка на Експертния клуб за икономика и политика (ЕКИП), пълното прилагане на тези мерки може да донесе годишен брутен ефект от 67,3 млн. евро под формата на спестено време, по-ниски разходи и допълнително събрани вземания.

В срещата ще участват собственици и управители на фирми, юристи, финансови експерти и работодатели, които ще обсъдят конкретни казуси от практиката. Събраните предложения и препоръки ще бъдат обобщени преди официалното им представяне пред Министерския съвет и Народното събрание.