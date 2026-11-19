Парламентът ще разгледа на първо четене промени в Закона за регионалното развитие, внесени от Министерския съвет. С тях се предлага реформа в регионалното планиране, съобразена с европейската класификация NUTS и натрупания опит от прилагането на интегрираните териториални инвестиции.

Основната промяна е в териториалното деление на страната за целите на регионалното планиране. България ще бъде обособена в един регион от ниво 1, а досегашните шест района от ниво 2 ще бъдат заменени с четири – Столичен, Северен, Източен и Южен.

Новото деление предвижда:

Столичен регион – област София (столица);

– област София (столица); Северен регион – Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Плевен, Габрово, Велико Търново, Търговище, Русе, Разград и Силистра;

– Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Плевен, Габрово, Велико Търново, Търговище, Русе, Разград и Силистра; Източен регион – Добрич, Варна, Шумен, Бургас, Сливен и Ямбол;

– Добрич, Варна, Шумен, Бургас, Сливен и Ямбол; Южен регион – София, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Смолян, Пловдив, Стара Загора, Хасково и Кърджали.

Предвиден е и специален режим за София заради съвпадението на функциите на общината, административната област от ниво 3 и региона за планиране от ниво 2. За Столичния регион няма да се изработва отделна интегрирана териториална стратегия за развитие, като функциите ѝ ще бъдат поети от Плана за интегрирано развитие на общината.

В програмата на Народното събрание е включено и второто четене на измененията в Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори.

Депутатите ще обсъдят на първо гласуване и законопроекти за промени в Закона за водите.