По 1562,50 евро за паралелка ще получат учебните заведения, за да популяризират професионалното образование и връзката с бизнеса

Общинският съвет – Пловдив прие предложението за отпускане на 25 000 евро от общинския бюджет за 2026 г. в подкрепа на дуалното обучение. Средствата са предназначени за 16 паралелки в 10 общински и държавни училища на територията на града.

Финансирането е част от подпрограмата „Подкрепа за формиране на дуални паралелки в общински и държавни образователни институции в училищното образование“, включена в Общинската програма за развитие на образованието за периода 2026–2028 г. Предложението е внесено от заместник-кмета по образование, бизнес развитие и европейски политики Пламен Панов.

Средствата се разпределят пропорционално според броя на одобрените паралелки. За всяка от тях са предвидени по 1562,50 евро. Парите ще се използват за информационни кампании, дни на отворените врати, кариерни събития, дискусии и форуми, както и за печатни и дигитални материали, които представят възможностите на професионалното образование.

Кои училища ще получат финансиране

Четири държавни професионални гимназии ще получат общо 11 718,75 евро:

ПГЕЕ – 4687,50 евро за три паралелки в специалностите „Микропроцесорни системи“, „Автоматизация и управляваща техника“ и „Електроснабдяване и електрообзавеждане“.

– 4687,50 евро за три паралелки в специалностите „Микропроцесорни системи“, „Автоматизация и управляваща техника“ и „Електроснабдяване и електрообзавеждане“. ПГ по облекло „Ана Май“ – 1562,50 евро за паралелка в направленията „Устойчива мода“ и „Моден дизайн“.

– 1562,50 евро за паралелка в направленията „Устойчива мода“ и „Моден дизайн“. ПГМТ „Проф. Цветан Лазаров“ – 4687,50 евро за три паралелки по „Автоматизирани системи в машиностроенето“, „Автомобилна техника и мехатроника“ и „Експлоатация на въздухоплавателни средства“.

– 4687,50 евро за три паралелки по „Автоматизирани системи в машиностроенето“, „Автомобилна техника и мехатроника“ и „Експлоатация на въздухоплавателни средства“. ПГ по машиностроене – 781,25 евро за половин паралелка по „Хибридни и електрически пътни превозни средства“.

Шест общински училища ще получат общо 13 281,25 евро като допълващо финансиране:

ПГВАД „Христо Ботев“ – 2343,75 евро за паралелки в направленията „Мебелно производство“, „Проектиране на тапицирани мебели“ и „Полиграфия“.

– 2343,75 евро за паралелки в направленията „Мебелно производство“, „Проектиране на тапицирани мебели“ и „Полиграфия“. ПГХТТ – 3125 евро за две паралелки по „Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника“.

– 3125 евро за две паралелки по „Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника“. СУ „Найден Геров“ – 3125 евро за две паралелки по „Водно строителство“ и „Парково строителство“.

– 3125 евро за две паралелки по „Водно строителство“ и „Парково строителство“. СУ „Симон Боливар“ – 1562,50 евро за паралелка по „Флористика и озеленяване“.

– 1562,50 евро за паралелка по „Флористика и озеленяване“. СУ „Братя Миладинови“ – 1562,50 евро за паралелка по „Търговия и продажби“.

– 1562,50 евро за паралелка по „Търговия и продажби“. СУ „Черноризец Храбър“ – 1562,50 евро за паралелка по „Графичен дизайн“.

Средствата няма да се използват за произволни разходи на училищата, а за дейности, свързани с популяризирането на професионалното образование и кариерното ориентиране. Допустими са информационни кампании, дни на отворените врати, дни на професиите, кръгли маси и кариерни форуми, както и изработването на печатни и дигитални информационни материали.

Целта на програмата е повече ученици и родители да се запознаят с възможностите за обучение чрез работа, а професионалната подготовка да отговаря по-добре на нуждите на работодателите и икономиката на Пловдив.