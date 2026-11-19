Днешният 19 ноември обществеността отбелязва като Световен ден за борба с насилието над деца – изключително сериозен проблем с тежки последици върху детското развитие.

В България статистиката за случаите на насилие над деца е разпокъсана и непълна. Липсва обща картина, която да даде реална представа за случващото се и за пълния мащаб на проблема.

Осиновено дете на 1 годинка е в кома след побой

На предния фронт в битката с това насилие са отделите „Закрила на детето“ в системата на Агенцията за социално подпомагане (АСП), чиито служители всяка година идентифицират и работят по хиляди случаи на насилие върху деца във всичките му форми – физическо, сексуално, психоемоционално и неглижиране от страна на родителите им.

По данни на Агенцията за закрила на детето 80% от докладваните случаи на насилие в България се случват в дома на децата, а според проучване на БАН всеки 5-ти ученик у нас е жертва на тормоз. Проучванията показват също, че много случаи на насилие остават скрити.

Насилието над деца съществува във всички обществени групи, независимо от етническа принадлежност, социален статус, религия и пр. То води до сериозни последици и загуби за обществото, като за децата, преживели насилие, е много по-вероятно да прибягват до употреба на наркотици; да страдат от депресии и други психически заболявания; да влизат в конфликт със закона; да имат проблеми с ученето; да имат влошено психическо и физическо развитие. В световен мащаб икономическите загуби от последиците, вследствие насилето над децата, се изчисляват на 3 до 8% от световния брутен вътрешен продукт.

През 2000 г., Фондация за световна среща на върха на жените (WWSF) отбелязва за първи път този ден, благодарение и на подкрепата на популярни личности, като Кофи Анан, Пауло Серхио Пенейро, кралицата на Йордания и др., както и със сътрудничеството на организации, застъпващи се за проблемите на жените и децата, призовавайки правителства и общности да предприемат дейтвия за прекратяване на насилието срещу деца и младежи. Организацията на обединените нации (ООН) приема Конвенция за правата на детето.