Събитието на 19 ноември 2026 г. (четвъртък) е от 18 часа във Военен клуб в Пловдив

С безплатна прожекция на документален филм за Десети пехотен Родопски полк ще бъде отбелязана 140-ата годишнина от създаването на легендарното военно формирование. Събитието е част от честванията, посветени на подвизите на героите от полка, и ще се проведе на празника на Сухопътните войски – 19 ноември 2026 г. (четвъртък).

Началото е в 18 часа във Военния клуб в Пловдив.

Зрителите на едночасовия филм „Десети пехотен Родопски полк по пътя на безсмъртието 1885-1945 г.“ ще имат възможност да се срещнат лично с автора – адвокат Георги Кременаров.

„Един от най-славните полкове в българската военна история и неговите герои доскоро бяха забравени, а това е недостойно за нас самите като техни наследници. Създадохме филма на базата на богат документален материал и исторически извори, както и на снимки от онова време, които се публикуват за първи път. Проследява се период от 60 години – от създаването на Десети пехотен Родопски полк до края на Втората световна война през 1945 г. Посвещаваме филма на светлата памет на дедите победители, които с желязо и кръв очертаха етническите граници на българската нация“, каза адвокат Георги Кременаров. И призова „в днешното болно и бездуховно време да си спомним за забравените герои и за техния подвиг пред олтара на Отечеството“.

Георги Кременаров е автор на сценария. Текстът зад кадър чете един познат глас – пловдивчанинът Румен Йовчев, който е водещ късните новини по Българската национална телевизия. Видеомонтажът е дело на Атанас Николов, а музиката към филма изпълнява Зарина Гетоева.

Премиерата на филма ще бъде съпътствана с представяне на второто допълнено и преработено издание на първата книга на адвокат Георги Кременаров “Десети пехотен Родопски полк и войните за национално обединение на България. Премълчани истини и факти.” Той е автор и на двутомно историческо издание по темата, което неотдавна предизвика интерес в научните среди и получи широк отзвук сред обществеността в Южна България и столицата.