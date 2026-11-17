Топлонаръчникът е достъпен в корпоративния уебсайт www.evn.bg в секция „Топлоенергия“
В началото на новия отоплителен сезон EVN Топлофикация предоставя на клиентите си ново, допълнено издание на EVN Топлонаръчник – сборник с информация и практични съвети на едно място за доставката на топлинна енергия и битова гореща вода от EVN Топлофикация.
Създаден с идеята да обедини най-важната, актуална информация за централното отопление и услугите на дружеството, Топлонаръчникът подробно представя:
• видовете инсталации за отопление и гореща вода и грижата за тях
• информация за реконструкция на ВОИ (вътрешните отоплителни инсталации)
• уредите и методите за отчитане на потребление
• формирането на сметката за отопление и топла вода
• съвети и мерки за енергийна ефективност
• проекти и програми за енергийно обновяване.
Новото издание е с общо 47 страници. Топлонаръчникът е достъпен в корпоративния уебсайт www.evn.bg в секция „Топлоенергия“.
Централното топлоснабдяване е сред най-екологичните и комфортни начини за отопление.