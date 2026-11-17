Новият EVN Топлонаръчник: всичко за централното отопление в Пловдив на едно място

Топлонаръчникът е достъпен в корпоративния уебсайт www.evn.bg в секция „Топлоенергия“

В началото на новия отоплителен сезон EVN Топлофикация предоставя на клиентите си ново, допълнено издание на EVN Топлонаръчник – сборник с информация и практични съвети на едно място за доставката на топлинна енергия и битова гореща вода от EVN Топлофикация.

Създаден с идеята да обедини най-важната, актуална информация за централното отопление и услугите на дружеството, Топлонаръчникът подробно представя:

• видовете инсталации за отопление и гореща вода и грижата за тях

• информация за реконструкция на ВОИ (вътрешните отоплителни инсталации)

• уредите и методите за отчитане на потребление

• формирането на сметката за отопление и топла вода

• съвети и мерки за енергийна ефективност

• проекти и програми за енергийно обновяване.

Новото издание е с общо 47 страници. Топлонаръчникът е достъпен в корпоративния уебсайт www.evn.bg в секция „Топлоенергия“.

Централното топлоснабдяване е сред най-екологичните и комфортни начини за отопление.