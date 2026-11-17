Безплатни профилактични прегледи за мъже ще се провеждат в МБАЛ „Света Каридад“ през ноември в рамките на международната кампания Movember, посветена на мъжкото здраве. Пациентите могат да посетят уролог всяка сряда и петък от 10:00 до 12:00 часа във втората база на болницата след предварително записване на телефон 032 396 907.

Инициативата е насочена към ранното откриване на заболяванията на простатната жлеза, включително рака на простатата, който е сред най-често диагностицираните онкологични заболявания при мъжете. В началните си стадии той често протича без характерни симптоми, поради което профилактичните прегледи имат особено значение.

Началникът на отделението по урология в МБАЛ „Света Каридад“ д-р Красимир Тянков препоръчва мъжете над 50-годишна възраст да проследяват редовно състоянието на простатата си, дори когато нямат оплаквания. При фамилна обремененост, особено ако баща или брат е диагностициран с рак на простатата, консултациите със специалист е препоръчително да започнат още след 45-годишна възраст.

Основните методи за профилактична оценка включват урологичен преглед, ехографско изследване и кръвен тест за простатно-специфичен антиген (PSA). Повишените стойности на PSA не означават непременно злокачествено заболяване. Те могат да бъдат свързани и с доброкачествено увеличение или възпаление на простатната жлеза, затова резултатите трябва да бъдат оценени от специалист.

„Много мъже търсят уролог едва когато се появят оплаквания. При рака на простатата обаче липсата на симптоми не означава липса на заболяване. Навременният преглед и правилната оценка на риска дават възможност за откриване на измененията в ранен стадий, когато възможностите за лечение са по-добри“, обяснява д-р Тянков.

Отделението по урология в МБАЛ „Света Каридад“ разполага с нова високотехнологична система KOELIS за MRI/US Fusion биопсия на простатата, която използва технологии с изкуствен интелект. Апаратът позволява съвместяване на образите от магнитно-резонансно изследване с ехографския образ по време на процедурата. По този начин урологът може да насочи биопсичните проби с висока точност към предварително установени съмнителни участъци в простатната жлеза.

Методът се прилага при определени медицински показания и подпомага откриването на клинично значим рак на простатата. Изследването е част от възможностите за последваща диагностика при пациенти, при които първоначалните прегледи и резултати налагат допълнително уточняване.

За безплатните прегледи е необходимо предварително записване на телефон 032 396 907. Пациентите, които разполагат с предходни изследвания, е препоръчително да ги носят със себе си.