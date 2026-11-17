Безплатни профилактични прегледи за деца и възрастни със съмнение за атопичен дерматит ще се проведат от 23 до 26 ноември 2026 г. в Клиниката по кожни и венерически болести на УМБАЛ „Свети Георги“. Инициативата е част от кампанията на лечебното заведение „Здраве за всички“, насочена към осигуряване на достъп до специализирана медицинска помощ, навременна диагностика и своевременно лечение.

Атопичният дерматит, известен още като атопична екзема, е хронично възпалително кожно заболяване, което протича с периоди на обостряне и затихване. Характеризира се със сухота и възпаление на кожата, поява на зачервени петна и силен сърбеж. Засегнатите участъци могат да бъдат по лицето, ръцете, краката и китките, както и в кожните гънки. Интензивният сърбеж често води до разчесване, разраняване и допълнително увреждане на кожната повърхност.

Заболяването е широко разпространено и засяга хора от всички възрасти, като най-често започва в ранна детска възраст. Според проучвания атопичният дерматит се среща при около 15–20% от децата. При част от пациентите заболяването продължава и в зряла възраст, като при някои протича в умерена до тежка форма.

Причините за развитието му са комплексни и включват генетична предразположеност, нарушения във функцията на кожната бариера и особености в имунния отговор. Важна роля има и кожният микробиом – съвкупността от микроорганизми, които обитават кожната повърхност и участват в поддържането на нейното здраве. При пациентите с атопичен дерматит често се наблюдава нарушен баланс на тези микроорганизми и повишено наличие на бактерията Staphylococcus aureus, което може да допринася за възпалението и обострянето на симптомите.

При съмнение за атопичен дерматит специалистите от Клиниката по кожни и венерически болести ще извършват обстоен дерматологичен преглед и при необходимост ще назначават индивидуален терапевтичен подход.

Лечението е комплексно и съобразено с тежестта на заболяването и възрастта на пациента. То може да включва локални медикаментозни средства, сред които кортикостероиди, прилагани по лекарско предписание, както и ежедневна грижа за кожата с подходящи емолиенти – специализирани овлажняващи препарати, които подпомагат възстановяването на кожната бариера. Важни елементи от контрола на заболяването са добрата хидратация, пълноценният сън и подходящата фотозащита. Хранителен режим се препоръчва при установена необходимост и след лекарска преценка.

През последните години съвременната дерматология разполага и с нови възможности за лечение на тежките форми на атопичен дерматит, включително чрез прилагане на биологична терапия. Тя позволява по-целенасочено повлияване на механизмите, участващи във възпалителния процес.

Безплатните прегледи ще се извършват от 23 до 26 ноември 2026 г., в часовете от 10:00 до 12:00 ч., в Клиниката по кожни и венерически болести на УМБАЛ „Свети Георги“, База 1, бул. „Васил Априлов“ № 15.

Необходимо е предварително записване на телефон 032 602 469.