Възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на район „Централен“, Община Пловдив за изборите за президент и вицепрезидент на Република България, които се проведоха на 25 октомври 2026 г. и на 01 ноември 2026 г., ще започнат да се изплащат от 10:30 ч. до 17:00 ч. на 18 ноември 2026 г. (сряда) и всеки следващ работен ден от 8:30 до 17:00 ч. в сградата на районната администрация, намираща се на ул. „Христо Г. Данов“ № 39.

Необходимите документи, които трябва да носят правоимащите лица, са лична карта и удостоверение за участие в СИК, издадено от РИК.

Възнагражденията на членовете на СИК, които са предоставили удостоверения за лична банкова сметка ще се изплатят по банков път.