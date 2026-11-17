Пловдивският поет Владислав Христов е първият българин спечелил Grand Prize на конкурса Yamadera Basho Memorial Museum Haiku Contest. Събитието се провежда за 18-ти път от Музея на Мацуо Башо (основоположникът на хайку поезията) в град Ямадера, префектура Ямагата, съвместно с Културната фондация на града.

Конкурсът е в чест на посещението на Башо в Ямадера през юли 1689 г. по време на дългото му пътешествие пеша наречено „Тесният път към далечния север“ (Oku no Hosomichi). В тазгодишното издание на конкурса са участвали 2449 поети от 28 държави, които са изпратили 3828 хайку. Журито е в състав – проф. Такехиса Ииджима от Университета Ямагата, хайку поетите – Набору Оба и Джо Марикоджи. С отличието на конкурса в Ямадера, Владислав Христов става единственият европеец спечелил Grand Prize на 5-те най-големи японски конкурса по хайку – Yamadera (Ямадера), Star Haiku (Катано), Basho Memorial (Ига), Akita International (Акита), Basho–an (Токио).

Отличеното хайку:

размяна на пленници

топлият дъжд

примесен със сълзи

Всички наградени хайку можете да видите ТУК.