Писателят и журналист представя новия си роман „Времешествията на Сен Жермен“ на 19 ноември в Първо студио на Радио Пловдив. Входът е свободен.

Граф Сен Жермен – загадъчната историческа личност, около която от векове се преплитат легенди, мистерии и разкази за необикновено дълголетие, ще бъде в центъра на литературна среща в Пловдив. Писателят и журналист Стоян Терзиев ще представи новия си роман „Времешествията на Сен Жермен“ на 19 ноември от 18:00 часа в Първо студио на Радио Пловдив.

Книгата проследява превъплъщенията на графа в различни исторически епохи и места. Историята е разказана през три гледни точки – на автора, на самия Сен Жермен и на неговия ученик принц Карл.

Читателят попада първо в 1453 година, а след това и в предреволюционна Франция. Сред сюжетните линии са свързани със Сватбата в Кана Галилейска, Леонардо да Винчи и съдбата на Мария-Антоанета в навечерието на Френската революция.

Романът продължава литературната линия на предходната книга на Стоян Терзиев – „Рицарят на Жълтата принцеса“, издадена в две части. Новото заглавие излиза под знака на издателство K PR 1 (KeePReading), а оформлението на корицата и книжното тяло е дело на Олеся Раденкова.

Редактор на „Времешествията на Сен Жермен“ е Екатерина Костова, която ще представи книгата заедно с автора. В предговора си тя определя романа като „не просто пътуване, а потъване в смисъла на съществуването“.

Литературната среща е на 19 ноември, от 18:00 часа, в Първо студио на Радио Пловдив. Входът е свободен.