Бизнесменът Георги Самуилов планира мрежата да достигне 80–90 бензиностанции до 2029–2030 г., а петролният му бизнес отчита стотици милиони евро приходи

Веригата бензиностанции на пловдиивския бизнесмен Георги Самуилов, която тръгна от рафинерията край Белозем – „Инса ойл“ вече е седмата по големина в България по брой обекти, след Lukoil, Petrol, Shell, Eko, OMV и Rompetrol. Това показва анализ на „Капитал“, според който мрежата, в която търговията на дребно е съсредоточена в дружеството „Севи ойл“, включва между 48 и 60 обекта.

По данни от регистрите къмверигата са вписани 48 бензиностанции. Пред медията Георги Самуилов посочва, че обектите са между 50 и 60, като част от тях са придобити или наети и все още не са ребрандирани. Под марката InsaOil са обозначени 26 локации според сайта на компанията, а Fuelo посочва 32.

Планът на бизнесмена е до 2029–2030 г. мрежата да достигне 80–90 бензиностанции. При такъв мащаб веригата би се доближила до обхвата на големи международни оператори като OMV.

Приходите на „Севи ойл“ растат, на „Инса ойл“ намаляват

За 2025 г. „Севи ойл“ отчита приходи от 146,8 млн. евро – с 20% повече спрямо предходната година. Дружеството заема 15-о място в класацията „Капитал 100“ за най-големите компании в сектор „Горива“. Ако бъдат изключени производителите и търговците на едро, то е на седмо място сред веригите бензиностанции по приходи.

„Инса ойл“, чийто основен бизнес е производството и търговията на едро с горива, отчита 433 млн. евро приходи за 2025 г. Това е спад от 15% спрямо предходната година, но компанията остава сред десетте най-големи в сектора.

В края на 2023 г. собствеността на „Севи ойл“ е прехвърлена от дружество на Самуилов към „Радинвест 22“ на Димитър Карев, отбелязва „Капитал“.

Рафинерията в Белозем е в основата на бизнеса на едро

„Инса ойл“ оперира рафинерия в Белозем, община Раковски, с инсталация за сероочистване на газьолови фракции. Компанията разполага и с бази в Русе и на пристанище „БМФ Порт Бургас“, където е наемател на данъчен склад за течни горива.

Пред „Капитал“ Самуилов посочва, че компанията е концентрирана върху вътрешния пазар и не изнася горива. Вносът в момента е между два и четири кораба месечно, с количества от 5 до 10 хил. тона на кораб. „Ако е изгодно, купуваме, ако има изгода, внасяме“, коментира бизнесменът пред изданието.

Сред останалите дружества в петролния му бизнес са „Инса порт“, с приходи от 172,7 млн. евро за 2025 г., и „Петрол енерджи“, отчела 27,8 млн. евро.

Разширяването на бензиностанциите започва преди около шест-седем години, като според Самуилов мрежата е нараствала с по 5–10% годишно. През 2019 г. „Инса ойл“ води разговори за придобиването на „Петрол“, но до сделка не се стига. По-късно Самуилов заявява интерес и към част от обектите на Веселин Марешки.

Планът за 80–90 бензиностанции до края на десетилетието би увеличил значително присъствието на веригата на пазара на дребно, където водещите позиции остават за големите международни и национални оператори.