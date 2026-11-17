Затворени са активната и аварийната лента в платното за Бургас между 145-и и 147-и километър. Трафикът преминава само в изпреварващата лента.

Движението по автомагистрала „Тракия“ в участъка между селата Трилистник и Белозем е временно ограничено днес заради частични ремонти на асфалтовата настилка.

От 7:30 до 17:00 часа е затворено преминаването по активната и аварийната лента в платното за Бургас, между 145-и и 147-и километър на магистралата в област Пловдив. Автомобилите се движат само в изпреварващата лента.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ призовават шофьорите да преминават с повишено внимание, да спазват пътната сигнализация и ограниченията на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания.