Любопитни факти за Астрид Линдгрен

Астрид е родена на 14 ноември 1907 във Вимербю, Швеция, тоест днес щеше да бъде на 119 години и все още щеше да носи детето в себе си. На 28 януари, през 2002 г., шведската писателка, създала едни от най-обичаните и популярните детски произведения, напуска този свят.

Нейните герои са отпечатани със златни букви, не само в детската, но и в световната литература. Тя е майка на: Пипи, Карлсон, Емил от Льонеберя, Братята с лъвски сърца, Брит-Мери, децата от улиците Шумотевица и Тряскаджийска, и редица други.

На 17 години е първата девойка в родното си градче, която си подстригва косата късо. Поведението ѝ било шок за всички.

По същото време започва работа като репортер в местния вестник. Но първият ѝ текст е публикуван там още когато тя е само четиринайсетгодишна.

На осемнайсет години тя се оказва бременна от шефа си, който има семейство.

Дъщеря ѝ Катрин всъщност е кръстница на Пипи Дългото чорапче.

През май 1944 г., Астрид изпраща копие от ръкописа за Пипи на един издател, като завършила писмото си до него така: „Надявам се, че няма да уведомите Социалните служби.“

„Трябва да ме разберете, все пак вече имах две деца и се страхувах, че чиновниците могат да си зададат въпроса що за майка е тази, щом съчинява подобни истории!“ – пише в открито писмо до читателите си тя.

Самата авторка намира Пипи за обезпокоителна.

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Пипи и „майка ѝ“ са увековечени и върху юбилейните 20 шведски крони, издадени през 2015 годнна.

Линдгрен получава много отличия за творчеството си, между които наградата „Ханс Кристиан Андерсен“ (1958), наградата „Луис Карол“ (1973) и Международната литературна награда на ЮНЕСКО (1993). През 1957 година Астрид Линдгрен се превръща в първия детски писател, който получава медал за литературни постижения от Кралство Швеция. Освен това писателката е носител на „Международен Златен медал на името на Толстой“, „Сребърна мечка“ за екранизацията на „Роня, дъщерята на разбойника“.

През 1999 година Астрид Линдгрен е избрана от своите сънародници за швед на столетието.

По нейни произведения са направени повече от 40 филма и телевизионни сериали.

Астрид Линдгрен има дар слово и го ползва активно, защитавайки открито гражданската си позиция в редица каузи като: правата на децата и животните, против телесните наказания над децата, расовата дискриминация и други.

През 1976 в Швеция е разтресена от грандиозен скандал за нейните данъци. Оказва се, че държавата и е наложила 102 % данък върху доходите…

Приживе още построява детски медицински център, който е най-големият в Северна Европа и носи нейното име.

Тя е четвъртият най-превеждан детски автор на всички времена и 18-ият най-превеждан автор в света. Нейните творби са преведени на 85 езика.

Книгите ѝ са издадени в повече от 100 страни по света, като се говори за над 130 000 000 продадени копия.

Във всичките си интервюта твърди, че никое друго дете не я е вдъхновявало толкова, колкото детето, което тя самата е била.

„Пиша, за да забавлявам детето в мен, но желанието ми е историите ми да развличат по същия начин и другите деца.“

Умира на 94-годишна възраст в дома си в Стокхолм.