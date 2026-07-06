SNACK! Specialty Coffee е сред призьорите в ежегодната класация TOP 100 Coffee Shops

Пловдив затвърждава мястото си на европейската кафе карта. Градът вече може да се похвали с едно от 100-те най-добри кафенета на стария континет, след като SNACK! Specialty Coffee бе отличено в престижната международна класация The World’s 100 Best Coffee Shops за 2026 година, съобщава Lost in Plovdiv.com.

Пловдивското specialty coffee пространство заема 44-о място в световната селекция. Единственото друго българско заведение, намерило място в престижния списък, е 43.12 Coffee от Варна.

Класацията The World’s 100 Best Coffee Shops отличава най-добрите кафенета на планетата след задълбочена оценка по осем основни критерия. Сред тях са качеството на кафето, професионализмът на баристите, обслужването, иновативността, атмосферата, устойчивите практики, храната и сладкарските изделия, както и приносът към местната общност. Целта на проекта е да отличи местата, които предлагат цялостно кафе преживяване, а не просто добра напитка.

SNACK! Coffee Roasters е малко, уютно кафене, което съзнателно избягва краткотрайните тенденции и поставя във фокуса си класическото еспресо, гостоприемството и общността. Вместо да следва модата, екипът се стреми да представя specialty coffee по достъпен и естествен начин, така че повече хора да открият вкуса на качественото кафе.

Заведението е сред тримата лауреати на кампанията на Под тепето OPEN CALL 2025, в която отличихме локални бизнеси, които доказват, че малките стъпки могат да доведат до големи промени и заслужени успехи – Малкото кафене с голяма душа извън Капана.

Зад проекта стои Стоян, по-познат в Пловдив като Тяната. След години опит в сферата на кафето той създава място, в което гостите не са просто клиенти, а част от общност. Именно тази философия превръща SNACK! в едно от най-разпознаваемите specialty coffee пространства в града.

За пътят на Стоян ви разказахме в статията Как едно малко кафе край Марица се превърна в любимо място на Пловдив.

Кафенето разполага и със собствена пекарна за кафе, където само подбира и изпича зърната си. Това гарантира постоянен контрол върху качеството и възможност да предлага кафе с неизменно висок стандарт.

Тазгодишното отличие поставя Пловдив редом до градове с утвърдена specialty coffee сцена и показва, че под тепетата вече има място, което отговаря на най-високите международни критерии за качество, обслужване и кафе култура.