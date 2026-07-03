След идеята за възраждане на ученическите лагери: Какво остана от държавните бази в Пловдивско

Десет бази в областта бяха включени в списъка за продажба предз миналата година, а тези дни държавата отново говори за инвестиции в ученическия отдих

Държавата отново поставя на дневен ред възраждането на ученическите лагери. Министерството на образованието обсъжда как съществуващите бази да бъдат използвани по-активно за организиран ученически отдих, след като през последните десетилетия голяма част от системата беше закрита или изоставена.

Повод за темата стана публикация на „Капитал“, която проследява как от някогашната мащабна мрежа от ученически лагери днес са останали едва няколко десетки държавни бази, управлявани от „Ученически отдих и спорт“ ЕАД към Министерството на образованието.

За Пловдив и областта тази тема има своя история.

Припомняме, че със свое Решение № 289 от 8 май 2025 г. Правителството одобри Програма за упражняване правата върху държавни имоти. Пловдивска област беше сред силно засегнатите райони заради огромния инвестиционен потенциал и апетити към държавните терени. Когато МРРБ публикува първоначалните данни от индикативния списък през лятото на 2025 г., стана ясно, че само в рамките на самия град Пловдив държавата изкара на тезгяха 27 апетитни имота.

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Тогава „Под тепето“ разкри, че десет държавни почивни бази в Пловдивска област са включени в списъка с имоти, определени като „отпаднали от необходимост“ и подготвяни за продажба. Сред тях бяха почивни станции в Родопите, Хисаря и други райони, които десетилетия наред са служили за ученически лагери и детски отдих, както и един все още действащ лагер с много добра материална база в Марково (бел.авт.: виж снимката на корицата).

Тези намеренията предизвикаха сериозна обществена реакция, тъй като в същото време в бизнес програмата на държавното дружество „Ученически отдих и спорт“ се говореше за модернизация и развитие на ученическия туризъм, а не за освобождаване от имоти. Впоследствие списъкът с обектите беше премахнат от публичното пространство, а продажбите не бяха реализирани в обявения тогава вид.

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Днес действа само една база

Към момента в Пловдивска област реално продължава да функционира само една база от системата на „Ученически отдих и спорт“ – Туристическият учебен център „Иглика“ край село Марково. Почивната база е в землището на селото на 580 м н.в. (26 км от гр. Пловдив).

Общият ѝ капацитет е от 55 места. Настаняването е в стаи с по 4 легла, всички със самостоятелни санитарни възли и климатик. Базата разполага с учебна зала, собствена кухня и столова.

Комплексът продължава да приема организирани ученически групи, зелени училища и лагери и остава единственият действащ държавен център за ученически отдих в региона.

Любопитен е и случаят с туристическия учебен център „Равда – Пловдив“.

Въпреки името си, базата не е собственост на Община Пловдив, а е държавна и се управлява от „Ученически отдих и спорт“ ЕАД. Наименованието „Пловдив“ е запазено още от времето, когато ученическите лагери са били организирани по окръзи и именно там са почивали поколения пловдивски деца.

От продажби към възраждане?

Днешният разговор за възстановяване на ученическите лагери неизбежно поставя въпроса какво ще се случи с останалите държавни бази. След години, в които част от имотите бяха определяни като излишни, сега държавата отново говори за инвестиции, модернизация и връщане на организирания ученически отдих.

Дали това ще остане само намерение или ще бъде последвано от реални ремонти и възстановяване на базите, предстои да стане ясно. За Пловдивско обаче фактът е показателен – от някогашната мрежа от държавни ученически лагери днес е останал да работи само един – този в Марково.

Снимки: „Ученически отдих и спорт“ ЕАД