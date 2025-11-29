В инициативата до момента са се включили пет населени места в оклонстта, един пловдивски квартал и три неправителствени организации. Вижте пунктовете за събиране на подписи

В село Марково, Община Родопи започна събиране на подписи в подкрепа на искането за премахване на мантинелите по Околовръстното шосе на Пловдив. Инициативата продължава две седмици до 10 декември 2025 г., съобщиха от местното кметство.

Местните жители могат да подкрепят подписката на множество места в населеното място, включително в Кметството, Пощенската станция, тържище „Родопи 95“, супермаркетите „Марково“, „Деси“ и „Детелина“, магазина на семейство Русеви, кафе-аперитив „Джовани“, двата строителни магазина в селото, ресторантите „Приятели“ и „Двата ореха“, както и в павилион „Портокала“.

Кампанията вече обединява и жители на съседните населени места – Белащица, Първенец, Браниполе, Брестник и квартал „Коматево“. Включват се и три граждански сдружения – „Моето село Марково“, „Коматевци за Коматево“ и „Спаси Пловдив“.

Организаторите заявяват, че целта е институциите да бъдат призовани да вземат мерки за безопасността на трасето, след поредица тежки инциденти в района.

Темата с това искане стои на днвен ред от години – Нова катастрофа на Околовръстното, бизнесът настоява за махане на мантинелите.