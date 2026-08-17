АктуалноГрадътКриминалеНовини

Свастики и нацистка литература иззеха при акция срещу „Кръв и чест“ в Пловдив

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 08:20ч, понеделник, 17 август, 2026
0 176 1 минута

При акция срещу пловдивско разклонение на организацията „Кръв и чест“ са извършени множество претърсвания и изземвания, съобщи зам.-районният прокурор на Пловдив Нено Димов.

При процесуално-следствените действия са открити и иззети знамена и други артикули с нацистка символика, включително свастики. От домовете на част от членовете са иззети и материали и литература, свързани с нацистката идеология.

Първоначално са били задържани 18 души. До момента прокуратурата е привлякла като обвиняеми трима мъже на 42, 39 и 18 години. И тримата са задържани за срок до 72 часа.

По данни, представени на брифинга, 42-годишният е привлечен като извършител, а другите двама – като помагачи. 18-годишният младеж е привлечен като обвиняем и за нападението над двамата непалски граждани в Пловдив. 39-годишният обвиняем по настоящото разследване е негов баща.

Няма доказана връзка с убийството на Георги Кузев

На брифинга прокуратурата коментира и евентуалната връзка между разследваната организация и жестокото убийство на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм.

Към момента не е установена пряка връзка между дейността на пловдивския клон на „Кръв и чест“ и убийството.

Установено е, че част от младежите, участвали в престъплението срещу Кузев, се познават с членове на организацията. Няма обаче данни непълнолетните, обвинени за убийството, да са присъствали на нейни сбирки или да са предприемали действия за присъединяване към организацията.

Разследването по случая продължава.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 08:20ч, понеделник, 17 август, 2026
0 176 1 минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Are you human? Please solve:Captcha


Back to top button
Изпрати новина