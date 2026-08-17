Свастики и нацистка литература иззеха при акция срещу „Кръв и чест“ в Пловдив

При акция срещу пловдивско разклонение на организацията „Кръв и чест“ са извършени множество претърсвания и изземвания, съобщи зам.-районният прокурор на Пловдив Нено Димов.

При процесуално-следствените действия са открити и иззети знамена и други артикули с нацистка символика, включително свастики. От домовете на част от членовете са иззети и материали и литература, свързани с нацистката идеология.

Първоначално са били задържани 18 души. До момента прокуратурата е привлякла като обвиняеми трима мъже на 42, 39 и 18 години. И тримата са задържани за срок до 72 часа.

По данни, представени на брифинга, 42-годишният е привлечен като извършител, а другите двама – като помагачи. 18-годишният младеж е привлечен като обвиняем и за нападението над двамата непалски граждани в Пловдив. 39-годишният обвиняем по настоящото разследване е негов баща.

Няма доказана връзка с убийството на Георги Кузев

На брифинга прокуратурата коментира и евентуалната връзка между разследваната организация и жестокото убийство на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм.

Към момента не е установена пряка връзка между дейността на пловдивския клон на „Кръв и чест“ и убийството.

Установено е, че част от младежите, участвали в престъплението срещу Кузев, се познават с членове на организацията. Няма обаче данни непълнолетните, обвинени за убийството, да са присъствали на нейни сбирки или да са предприемали действия за присъединяване към организацията.

Разследването по случая продължава.