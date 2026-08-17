Протестът за Панаира ще се проведе

Обявеният за тази вечер протест за Международен панаир – Пловдив ще се проведе въпреки поетия от финансовия министър Гълъб Донев ангажимент да защити държавния интерес по делото за акциите на Панаира.

Демонстрацията остава насрочена за 19:00 часа пред Община Пловдив.

Гълъб Донев се ангажира да защити държавния интерес в Панаира

„Победа на гражданите на Пловдив!“, заявяват организаторите, като посочват, че протестът ще бъде възможност да бъде демонстрирана гражданската позиция по казуса.

Те настояват, че пловдивчани няма да останат безучастни независимо от развитието по делото и действията на държавата.