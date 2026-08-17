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Протестът за Панаира ще се проведе

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 17:24ч, понеделник, 17 август, 2026
0 196 Преди по-малко от минута

Обявеният за тази вечер протест за Международен панаир – Пловдив ще се проведе въпреки поетия от финансовия министър Гълъб Донев ангажимент да защити държавния интерес по делото за акциите на Панаира.

Демонстрацията остава насрочена за 19:00 часа пред Община Пловдив.

Гълъб Донев се ангажира да защити държавния интерес в Панаира

„Победа на гражданите на Пловдив!“, заявяват организаторите, като посочват, че протестът ще бъде възможност да бъде демонстрирана гражданската позиция по казуса.

Те настояват, че пловдивчани няма да останат безучастни независимо от развитието по делото и действията на държавата.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 17:24ч, понеделник, 17 август, 2026
0 196 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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