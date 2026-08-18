Почина комисар Георги Мангараков – дългогодишен директор на Пловдивската пожарна

Почина комисар Георги Мангараков – дългогодишен директор на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив.

Той е посветил 34 години на системата на МВР, преди да се пенсионира през февруари 2024 г. Колегите му го помнят с човечността, смелите решения, чувството за хумор и готовността да помага.

„Отиде си човек, оставил следа“, споделят от Пловдивската пожарна.

Поклон пред паметта му!

Снимка: Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив