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Почина комисар Георги Мангараков – дългогодишен директор на Пловдивската пожарна

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 10:30ч, вторник, 18 август, 2026
0 224 Преди по-малко от минута

Почина комисар Георги Мангараков – дългогодишен директор на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив.

Той е посветил 34 години на системата на МВР, преди да се пенсионира през февруари 2024 г. Колегите му го помнят с човечността, смелите решения, чувството за хумор и готовността да помага.

„Отиде си човек, оставил следа“, споделят от Пловдивската пожарна.

Поклон пред паметта му!

Снимка: Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 10:30ч, вторник, 18 август, 2026
0 224 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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